Türkiye Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölüler ve yaralılar var

Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölüler ve yaralılar var

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

07 Kasım 2021, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette giden TIR'ın altına girdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere, hayatını kaybedenler ise otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ(DHA)

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