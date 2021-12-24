Türkiye Feci kaza! Resmen hurdaya döndü

Feci kaza! Resmen hurdaya döndü

Türkiye

Feci kaza! Resmen hurdaya döndü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Aralık 2021, Cuma 01:17 Son Güncelleme:
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Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan U.C.S(22)’nin idaresindeki 45 Y 7017 plakalı araç ile aynı yönde gitmekte olan Ö.A(26)’nın kullandığı 45 NK 868 plakalı otomobil Bakır Mahallesi Harta mevkiinde çarpıştılar.

18.55 sıralarında meydana gelen kazada 45 Y 7017 plakalı araç sürücüsü U.C.S yaralandı.

Yaralı sürücü 112 acil ambulansıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada araçlar hurda yığınına dönerken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

MANİSA (İHA)

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