Türkiye Feci kaza! Şarampolden yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Şarampolden yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Şarampolden yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Emine Çağlar yaşamını yitirdi, eşi, 2 çocuğu ve yeğeni yaralandı.

26 Eylül 2021, Pazar 23:20 Son Güncelleme:
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Manavgat’ta saat 19:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Adem Çağlar’ın (34) kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil Beşkonak Mahallesi’nden Taşağıl Mahallesi’ne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar (3) ve Yusuf Çağlar (1) ile yeğeni Arzu İrem Şimşek (14) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mahalle halkının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Serik ve Antalya’daki hastanelere götürüldü. Emine Çağlar’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)

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