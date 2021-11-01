Türkiye Feci kaza! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Akıllıoğlu öldü, 2 kişi yaralandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 00:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kamışlı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akıllıoğlu yönetimindeki 01 RF 785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. taklalar atan otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akıllıoğlu'nun öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan İsmail Avcı ve Mehmet Arık ise itfaiye erlerince çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Avcı ve Arık, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Akıllıoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ali GÖKDAL/POZANTI (Adana) (DHA) 

İlgili Haberler
Günlerdir yaşama tutunmaya çalışıyordu! Acı haberi geldiİki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye için çok kritik iki zirve
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var