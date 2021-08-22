Türkiye Feci kaza! Takla atarak şarampole devrildi

Feci kaza! Takla atarak şarampole devrildi

Türkiye

Feci kaza! Takla atarak şarampole devrildi

Kayseri'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. H.C. yönetimindeki 52 DD 723 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan N.D. yönetimindeki 38 EE 904 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada takla atan minibüsün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olcay DÜZGÜN - DHA

İlgili Haberler
Her şey saniyeler içinde oldu! 'Önce bir gıcırtı sesi duyduk'Hortum ve fırtına peş peşe vurdu! Ağaçlar kökünden söküldü


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Hakan Çelik
'Binlerce kişi geliyor' iddiası asılsız
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Vız gelir
Rauf Tamer
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Her şey saniyeler içinde oldu! 'Önce bir gıcırtı sesi duyduk'