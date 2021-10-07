Feci kaza: Takla atarak şarampole yuvarlandılar! Karı-kocayı ölüm ayırdı
Yozgat'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hakkı Işık (66) öldü, eşi Sadegül Işık yaralandı.
07 Ekim 2021, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kaza, saat 15.30 sıralarında E-88 kara yolunun Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan İstanbul'a giden Hakkı Işık yönetimindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Sadegül Işık yaralandı. Sadegül Işık, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)