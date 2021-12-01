Türkiye Feci kaza! Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı

Feci kaza! Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı

Türkiye

Feci kaza! Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada bir sürücü, yaptığı ani frenle kazaya sebep oldu. Aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarptığı otomobil sulama kanalına ters dönerken, sürücü yaralandı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 23:54 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Söğütçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme'den Kula istikametine seyir halinde olan Cevdet P. idaresindeki 45 KA 9115 plakalı Tofaş marka otomobil, Söğütçayı mevkiinde uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görünce ani fren yaptı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Aynı yönde seyreden Mustafa K. (76) idaresindeki 45 SB 3741 plakalı Toyota marka otomobilin çarptığı araç, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına ters döndü. Ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Cevdet P., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Cevdet P., önce Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Cevdet P.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA (İHA)

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