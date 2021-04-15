Türkiye Feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:18 Son Güncelleme:
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Halim T. (64) idaresindeki TIR, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Soner Balcı (64) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mesut Nebi, (48) Ramazan Mutlu, (21) Yusuf Kelismail (20) ve Yaren Fatma Aymergen (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumları ağır olan sürücü Balcı ile Yaren Fatma Aymergen, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA

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