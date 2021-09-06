Türkiye Feci kaza! TIR'a yandan çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Feci kaza! TIR'a yandan çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! TIR'a yandan çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Osmaniye'de, hafif ticari aracın, aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, akşam saatlerinde E90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 07 VK 819 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik yönetimindeki 06 BJF 036 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Tedavi altına alınan yaralılardan A.K. de hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı kadının ise kaza yerinde ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik süren çalışması sonucunda çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim EMÜL - DHA

İlgili Haberler
İDO'dan son dakika sefer iptali açıklamasıSürücüleri şaşkına çeviren olay! Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Hakan Çelik
Sedan ile rekor satış hedefi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Zannettim ki
Rauf Tamer
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER THK Başkanı Cenap Aşçı'dan istifa kararı