Türkiye Feci kaza! Üzerine kale direği devrildi

Feci kaza! Üzerine kale direği devrildi

Türkiye

Feci kaza! Üzerine kale direği devrildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’ndeki 13 Kasım İlköğretim Okulunun bahçesindeki halı sahada futbol oynayan Tarık Demiran’ın üzerine kale direği devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırdı. Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yangın bölgesinde sevinç çığlıkları yükseldi