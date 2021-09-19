Türkiye Feci kaza! Yasağı dinlemedi, canından oldu

Feci kaza! Yasağı dinlemedi, canından oldu

Türkiye

Feci kaza! Yasağı dinlemedi, canından oldu

Yalova Bursa yolunda, 'U dönüşü yapılmaz' levhasına rağmen karşı yöne geçmeye çalıştığı öne sürülen Barış Şahinoğlu (30) yönetimindeki motosiklete otomobil çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Şahinoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

19 Eylül 2021, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Bursa yolunda Sepetçioğlu mevkisinde meydana geldi. Barış Şahinoğlu, iddiaya göre, plakasız motosikletiyle 'U dönüşü yapılmaz' levhasının bulunduğu noktadan karşı yöne geçtiği sırada Bursa'dan Yalova'ya doğru gelen Mehmet G. (33) yönetimindeki 53 HE 6314 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet bariyere çarparken sürücü Şahinoğlu, metrelerce savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şahinoğlu'nu ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şahinoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü Mehmet G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özgür YILDIZ/YALOVA (DHA)

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