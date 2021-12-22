Türkiye Feci olay! 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü...

Feci olay! 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü...

Türkiye

Feci olay! 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü...

Adana’da 4 yaşındaki çocuk demir korkulukların olduğu balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, olay saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sabah uyanan Alya Karavuş (4), 5'inci kattaki dairenin balkonundaki şebeke demirlerine tırmandı.


Küçük kız, şebeke ile tavan arasındaki boşluktan toprak zemine düştü. Sesi duyup balkona çıkan apartman sakinleri, Alya’nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağır yaralanan Alya, yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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