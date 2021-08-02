Türkiye Feci olay! Bir babanın en acı anı...

Feci olay! Bir babanın en acı anı...

Türkiye

Feci olay! Bir babanın en acı anı...

Esenler'de iş yerini açan baba İsmet Zengin, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 15:28 Son Güncelleme:
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Olay Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta yaşandı. Ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan Samet Zengin (30), gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi. Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba İsmet Zengin, oğluna seslendi. Cevap alamayan İsmet Zengin, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Mahallede esnaf olan Öztürk Koç, "İyi bir kardeşimizdi. Orada babası ve kardeşleriyle çalışıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Öyle kimseye zararı yoktu, sakin bir çocuktu" dedi. Tekstil atölyesinden çıkarılan tabuta babası dokunarak göz yaşı döktü. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Vedat BAYRAKTAR - Uğur ŞAHİN / DHA

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