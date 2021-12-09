Türkiye Feci olay! Elektrik tellerine metre uzatan çocuk akıma kapıldı

Feci olay! Elektrik tellerine metre uzatan çocuk akıma kapıldı

Türkiye

Feci olay! Elektrik tellerine metre uzatan çocuk akıma kapıldı

Konya’da evlerinin balkonundan elektrik tellerine metre uzatan çocuk, metrenin tellere temas etmesiyle akıma kapılarak ağır yaralandı.

09 Aralık 2021, Perşembe 22:17 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi İsabey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki M.E.K., balkonda bulduğu metreyi elektrik tellerine uzatmaya çalıştı. Bu sırada metrenin tellere temas etmesiyle patlama sesi duyulmasıyla akıma kapılan M.E.K.’yi gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından akıma kapılarak ağır yaralanan M.E.K., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun vücudunda yanıkların olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Patlamayı fark ederek yardıma gelen komşu Ali Kemal Çekirdekçi, “Ben karşı evde oturuyorum. Bir patlama sesi oldu. Bir alev çıktı. Daha sonra dışarıya çıktık. Yukarıya çıktık binaya. Akımın çocuğu çektiğini bilmiyormuş, annesi yemek yapıyormuş o sırada. Metreyi çocuk oraya uzatmış, hatta değince elindeki plastik olunca Allah korusun büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA (İHA)

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