Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hıdır Hamidu, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 3 kişi tarafından darbedilince, elektrikli bisikletine binerek kaçmak istedi.

Kavga ettiği kişilerin koşarak arkasından geldiğini fark eden Hamidu, bu kez bisikletinden inerek koşmaya başladı. Cadden yolun karşısına geçmeye çalışan Hamiduya, Alaattin Genç (37) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Hamidu, ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamidu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatan polis, kazaya karışan araç sürücüsü Genç'in ifadesine başvurdu. Polis, Hıdır Hamidu'nun kavga ettiği 3 kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)(DHA)