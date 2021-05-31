Feci olay! Kız arkadaşıyla saunaya giren hamamcı öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)



