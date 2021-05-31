Türkiye Feci olay! Kız arkadaşıyla saunaya giren hamamcı öldü

Feci olay! Kız arkadaşıyla saunaya giren hamamcı öldü

Türkiye

Feci olay! Kız arkadaşıyla saunaya giren hamamcı öldü

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37), yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 00:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)

İlgili Haberler
Kahreden haber! Akıntıya kapılan genç boğulduKayıp kampçı Mustafa Yıldırım'dan günlerdir haber alınamıyor


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Rauf Tamer
Güzel ama
Rauf Tamer
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kaza: Karı koca öldü, 4 kişi yaralandı