Türkiye Feci olay! Komşuları bu halde buldu

Feci olay! Komşuları bu halde buldu

Türkiye

Feci olay! Komşuları bu halde buldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Cevdet Aydemir, yıllardır yalnız oturduğu evinde, komşuları tarafından ölü bulundu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 18:56 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.30 sıralarında, Adana Seyhan Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalleli, yıllardır yalnız yaşayan Cevdet Aydemir’i (47) bir süredir göremeyince merak edip, evine gitti. Pencereden Aydemir’i yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kilitli olmayan kapıdan eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA(DHA)

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