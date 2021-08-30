Türkiye Feci olay! Polis memuru otobüsle araç arasına sıkıştı...

Feci olay! Polis memuru otobüsle araç arasına sıkıştı...

Türkiye

Feci olay! Polis memuru otobüsle araç arasına sıkıştı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı. Bölgedekilerin uyarısıyla otobüsün şoförü aracı çekerken, polis memuru hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:35 Son Güncelleme:
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Olay, dün Gebze Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminale yanaşan G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi. Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.



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