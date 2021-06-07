Türkiye Feci olay! Tamir için girdiği kamyonun altında can verdi

Feci olay! Tamir için girdiği kamyonun altında can verdi

Türkiye

Feci olay! Tamir için girdiği kamyonun altında can verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arızalanan kamyonu tamir etmek için altına giren İzzet Büyük (56), freni boşalan kamyonun hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kamyonun bir otomobile çarparak durduğu kazada, araçta bulunan Büyük'ün 6 yaşındaki torunu Çınar, yara almadı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Olay, Akçakoca Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Arızalanan kamyonu durduran sürücü İzzet Büyük, tamir etmek için aracın altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek, sürücüyü ezdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride park halindeki bir otomobile çarparak durdu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sırasında kamyonda oturan Büyük'ün torunu Çınar, yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İzzet Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olayı duyarak bölgeye gelen İzzet Büyük'ün yakınları fenalaştı. Kaza sonrası korku içindeki Çınar'ı, babası kucağına alarak sakinleştirdi.

Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce)(DHA)

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