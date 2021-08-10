Türkiye Feci olay! Yamaç paraşütçüsü 10 metreden düştü

Feci olay! Yamaç paraşütçüsü 10 metreden düştü

Türkiye

Feci olay! Yamaç paraşütçüsü 10 metreden düştü

Adana'da yamaç paraşütü yapmak için çıktığı tepede uçuş öncesi rüzgarı kontrol ederken dengesini kaybedip düşen Fırat Altan (55), yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarılan Altan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 Ağustos 2021, Salı 23:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarındaki tepede meydana geldi. Uzun yıllardır yamaç paraşütüyle uçan Fırat Altan, uçuş yapmak için tepeye çıktı. İddiaya göre Altan, paraşütünü takmadan önce tepenin ucuna gidip rüzgarı kontrol etmek istedi. Tepenin ucundaki kayaya çıkan Altan, rüzgarın şiddetini kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 10 metre yuvarlanan Altan daha sonra toprak zemine tutunarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kurdukları düzenekle yaralı Altan’ı yukarı çıkarmayı başardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altan, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UÇMAYA HAZIRLANIRKEN DÜŞTÜ

Olayı gören bir diğer yamaç paraşütçü Osman Tekin, yaralı Altan'ın dengesini bir anda kaybettiğini belirterek, "Rüzgarı kontrol edip uçuşa hazırlanıyordu, düşüverdi. Başı mı döndü, tansiyonu mu düştü bilemiyorum. Belinde bir incinme oldu sanırım. Düştükten sonra ‘belim ağrıyor’ diyordu” şeklinde konuştu.

Can ÇELİK/ADANA(DHA)

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