Türkiye Feci ölüm! 3 yaşındaki çocuk, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Feci ölüm! 3 yaşındaki çocuk, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Türkiye

Feci ölüm! 3 yaşındaki çocuk, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'ye yaz tatili için Avusturya'dan gelen Davut-Esra Güneş çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yusuf Buğra Güneş, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslanması sonucu düşerek öldüğü öğrenildi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 23:20 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesindeki 14 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Davut-Esra Güneş çifti yaz tatili için oğulları Yusuf Buğra Güneş'le birlikte 1 hafta önce Kayseri'de yaşayan Esra Güneş'in annesi Nazife isimli kadının evine geldi. Oturma odasında oyun oynayan Yusuf Buğra Güneş iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı.

Küçük çocuğun yaslanmasıyla sineklik birden açıldı. Dengesini kaybeden Yusuf Buğra, 14'üncü kattan boşluğa düştü.

Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf Buğra'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

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