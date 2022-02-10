Feci ölüm! Aracıyla takla atıp ters döndü...

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Hacıhasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Amasya'nın Suluova ilçesine giden Cengiz Aytaç yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca refüje çarparak takla attı.

Ters dönen araçta sürücü sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Aytaç'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.

Mustafa ULUSOY/DHA