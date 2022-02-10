Türkiye Feci ölüm! Aracıyla takla atıp ters döndü...

Feci ölüm! Aracıyla takla atıp ters döndü...

Türkiye

Feci ölüm! Aracıyla takla atıp ters döndü...

Çorum’un Osmancık ilçesinde, refüje çarparak takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Cengiz Aytaç hayatını kaybetti. Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.

10 Şubat 2022, Perşembe 11:56 Son Güncelleme:
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Hacıhasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Amasya'nın Suluova ilçesine giden Cengiz Aytaç yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca refüje çarparak takla attı.

Ters dönen araçta sürücü sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Aytaç'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.

Mustafa ULUSOY/DHA

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