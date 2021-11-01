Türkiye Feci ölüm! Başını kamyon kasasına çarparak hayatını kaybetti

Feci ölüm! Başını kamyon kasasına çarparak hayatını kaybetti

Türkiye

Feci ölüm! Başını kamyon kasasına çarparak hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaldırımda dengesini kaybedip düşerken yoldan geçen kamyonun kasasına başını çarpan Ali Sağlam (59), hayatını kaybetti.

01 Kasım 2021, Pazartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kaldırımda bekleyen Ali Sağlam, İ.K. yönetimindeki 06 VPA 76 plakalı kamyonun geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sağlam, yere düşerken kafasını kamyonun kasasına ve tekerine çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü yola devam ederken, Sağlam ağır yaralandı.

Soruşturma sürdürülüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Burak CAN/KIRIKKALE(DHA)

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