Türkiye Feci ölüm! Bozulan otomobiliyle ilgileniyordu...

Feci ölüm! Bozulan otomobiliyle ilgileniyordu...

Türkiye

Feci ölüm! Bozulan otomobiliyle ilgileniyordu...

Hatay’da bozulan aracını yolun kenarına çeken sürücü, aracıyla ilgilendiği sırada bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 01:19 Son Güncelleme:
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Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkiindeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Süner (29) kullandığı 31 ZF 611 plakalı otomobili, seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Fatih Süner, aracını yolun sağına çekti. M.K. kullandığı 31 EG 281 plakalı TIR ile arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Fatih Süner’e çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildir.

Kazayı yapan TIR sürücüsü M.K ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatih Süner’in olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan araca ait sinyal parçalarını buldu. Daha sonra kazalı bir TIR'ın kaçtığını öğrenene jandarma ekipleri aracı yakalama çalışması başlattı.

Belen ilçesinde izine rastlanan TIR önü kesilerek jandarma ekiplerince durduruldu. Kaçan sürücü M.K. gözaltına alındı.

HATAY (İHA)

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