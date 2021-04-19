Türkiye Feci ölüm! Branda örtmek isterken canından oldu!

Feci ölüm! Branda örtmek isterken canından oldu!

Türkiye

Feci ölüm! Branda örtmek isterken canından oldu!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen Bekir Kılıç (55), hayatını kaybetti.

19 Nisan 2021, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bekir Kılıç, iddiaya göre, talaş yüklü kamyonunun üzerini brandayla kapatmak için çıktığı aracın üzerinden dengesini kaybedip, kafa üstü düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir Kılıç, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Kılıç'ın Akhisar Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikadan Adapazarı'na talaş taşıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa)(DHA)

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