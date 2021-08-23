Türkiye Feci ölüm! Cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı

Feci ölüm! Cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı

Türkiye

Feci ölüm! Cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı

Tekirdağ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncı'nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 02:25 Son Güncelleme:
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Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seçkin Akıncı, Dün akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrıldı. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 

Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumuna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ruhan YALÇIN - DHA

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