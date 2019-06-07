Feci ölüm! Domuz avlayacaktı ama...
Denizli'de avladığı domuzlarla ün kazanan Esat Yoru (35) domuz avı esnasında 200 metrelik uçuruma düşüp öldü.
Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkisine doğru 5 arkadaşı ile birlikte domuz avına çıkan Yoru, dönüş yolunda dengesini kaybederek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri 5 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından Yoruh'un cansız bedenine ulaştı.
Uzun uğraşlar sonucu uçurumun dibinden çıkarılan Yoru'nun cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yeni Asır