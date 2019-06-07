Feci ölüm! Domuz avlayacaktı ama...

Denizli'de avladığı domuzlarla ün kazanan Esat Yoru (35) domuz avı esnasında 200 metrelik uçuruma düşüp öldü.

07 Haziran 2019, Cuma 09:44 Son Güncelleme:
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Feci ölüm! Domuz avlayacaktı ama...

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkisine doğru 5 arkadaşı ile birlikte domuz avına çıkan Yoru, dönüş yolunda dengesini kaybederek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri 5 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından Yoruh'un cansız bedenine ulaştı.

Uzun uğraşlar sonucu uçurumun dibinden çıkarılan Yoru'nun cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni Asır

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