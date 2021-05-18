Türkiye Feci ölüm! Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

Feci ölüm! Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

Türkiye

Feci ölüm! Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, eşinin eğimli bahçede çalıştırırken, kontrolünden çıkan traktörün altında kalan Sultan Çakan (48), hayatını kaybetti.

18 Mayıs 2021, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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İsmet Çakan'ın (55) eğimli olan bahçesinde çalıştırdığı traktör, iddiaya göre, kontrolünden çıktı. Bu sırada bahçede bulunan sürücünün eşi Sultan Çakan, tel örgülere de çarpan traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan Çakan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. 

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir)(DHA)

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