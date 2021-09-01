Feci ölüm! Kabloları keserken akıma kapılıp can verdi

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'ta meydana geldi. Elektrik hattı direğindeki kabloları kesen 1 kişi, akımına kapılarak yaklaşık 8 metreden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA (DHA)



