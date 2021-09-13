Türkiye Feci ölüm! Kayaların altında can verdi

Feci ölüm! Kayaların altında can verdi

Türkiye

Feci ölüm! Kayaların altında can verdi

Erzurum'un İspir ilçesinde yol genişletme çalışması yapan iş makinesi operatörü Mustafa Şahan (27), dağdan kopan kayaların altında kalarak hayatını kaybetti.

13 Eylül 2021, Pazartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında İspir'e bağlı Gültepe Mahallesi'ne 150 metre mesafedeki Devletler mevkisinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iş makinesi operatörü Mustafa Şahan'ın, yol genişletme çalışması yaptığı sırada heyelan yaşandı.



Bu sırada dağdan kopan kayalar, iş makinesi ile Mustafa Şahan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin büyük çabasıyla kurtarılan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıkları, iş makinesi operatörünün çalıştığı bölgede heyelan olacağından korktuğunu ileri sürerek, "Yolun altına kepçeyi vurunca dağ kayıyor. İşe başlamadan önce de korkuyormuş. Dağ aşağı kayınca operatör rahmetli oldu" dedi.

Nejdet YILMAZ / İSPİR (Erzurum) (DHA)

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