Türkiye Feci ölüm! Köprüden düşen TIR alev alev yandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Köprüden düşen TIR alev alev yandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Feci ölüm! Köprüden düşen TIR alev alev yandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde-Adana otoyolunda köprüden düşen TIR alev alev yandı. Kazada TIR'ın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 00:00 Son Güncelleme:
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Kaza, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı et yüklü tır, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eminlik gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü. Düşmesi sonucu alev alan TIR küle döndü.

Kaza yerine sevk edilen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdükten sonra inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri sürücü Halil Aytekin, yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

TIR'da yolcu olan Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Yaralı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalışıyor.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İHA

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