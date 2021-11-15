Türkiye Feci ölüm! Leblebi yerken aniden yere yığıldı

Feci ölüm! Leblebi yerken aniden yere yığıldı

Türkiye

Feci ölüm! Leblebi yerken aniden yere yığıldı

Bursa İnegöl'de, leblebi yediği sırada aniden fenalaşan 56 yaşındaki Şenel Alptekin yere düşerek bayıldı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.


Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi. Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. 

NEFES BORUSUNA KAÇAN LEBLEBİYİ ÇIKARAMADILAR

Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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