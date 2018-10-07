Feci ölüm! Panjuru yıkamak isterken betona çakıldı!

Muratapa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında, apartmanın birinci katında oturan Nebahat Yapan, balkonundaki panjuru temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Talihsiz kadının acı haberini alan oğlu Salih ve kızı Azime, cenazenin başında uzun süre göz yaşı döktü. Nebahat Yapan'ın cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

AA/DHA