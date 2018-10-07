Feci ölüm! Panjuru yıkamak isterken betona çakıldı!
Antalya’da balkon panjurunu yıkamak isteyen 69 yaşındaki Nebahat Yapan, dengesini kaybedince beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. Kadının oğlu ile kızı, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü
Muratapa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında, apartmanın birinci katında oturan Nebahat Yapan, balkonundaki panjuru temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Talihsiz kadının acı haberini alan oğlu Salih ve kızı Azime, cenazenin başında uzun süre göz yaşı döktü. Nebahat Yapan'ın cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
AA/DHA