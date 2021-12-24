Türkiye Feci ölüm! Reklam ile elektrik panosu arasına sıkıştı...

Feci ölüm! Reklam ile elektrik panosu arasına sıkıştı...

Türkiye

Feci ölüm! Reklam ile elektrik panosu arasına sıkıştı...

Antalya’da motosikleti kontrolden çıkan 17 yaşında bir genç, reklam panosu ile elektrik panosu arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

24 Aralık 2021, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Bilal Zahir Başaran idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak reklam panosu ile elektrik panosu arasına girdi.

Başaran panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Başaran’ın 2 hafta önce Antalya’ya kuzenlerini ziyarete geldiği öğrenildi.

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