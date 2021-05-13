Türkiye Feci ölüm! Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Türkiye

Feci ölüm! Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Remzi Yıldız (65), yaşamını yitirdi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 21:02 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Hacıbaştanlar ve Çömlekçi mahallelerinin sınırındaki Tiyenli mevkiinde meydana geldi.

Tarlasını süren evli ve 2 çocuk babası Remzi Yıldız'ın kullandığı traktör, devrildi. Aracın altında kalan Yıldız'ı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Remzi Yıldız'ın öldüğü belirlendi.

Remzi Yıldız'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış GEZİCİ / GÖLMARMARA (Manisa) DHA)

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