Türkiye Feci ölüm! Trenin altında can verdi

Feci ölüm! Trenin altında can verdi

Türkiye

Feci ölüm! Trenin altında can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilini park edip, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Ali Hoş (45), trenin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

09 Aralık 2021, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 19.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi yakınında meydana geldi. Ali Hoş, kayınpederine yemeğe geldi. Hoş, kullandığı 20 ADN 384 plakalı otomobilini yol kenarına park ettikten sonra tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Söke- Denizli seferini yapan yolcu treninin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hoş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hoş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)

İlgili Haberler
Okey masasında dehşet! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdüGBT sorgusunda ortaya çıktı! Sorumsuzluğun bu kadarı..


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bertie, Dublin ve sıradan bir yurttaş gibi…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
El hareketi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji uyarmıştı! Lapa lapa kar yağdı