Ekonomi Fed Başkanı Powell: Ekonomi maksimum istihdam hedefinden çok uzakta

Fed Başkanı Powell: Ekonomi maksimum istihdam hedefinden çok uzakta

Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Ekonomi maksimum istihdam hedefinden çok uzakta

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.

29 Eylül 2021, Çarşamba 00:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktaran Powell, enflasyonun düşürülebilmesi için önce arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Powell, enflasyonun düşeceğine inandığını belirterek, enflasyon ve istihdam arasında geçmişe göre daha zayıf olsa da hala bir bağlantı olduğunu ifade etti.

Varlık alımlarının azaltılmasında dikkate aldıkları maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine değinen Powell, maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olunduğunu kaydetti. Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yılın ortasına kadar devam ettireceğini aktardı.

Borç tavanının artırılmasının önemine de dikkati çeken Powell, borç tavanının yükseltilmemesinin sonuçlarının felaket olacağını, borç tavanının yükseltilmemesi halinde Fed'in Amerikan ekonomisini temerrüde düşmekten koruyamayacağını ifade etti.

Yellen borç limiti konusundaki uyarılarını yineledi

Hazine Bakanı Yellen da Kongre'nin borç tavanını artırmamasının mali bir felaket ve trajedi olacağını belirterek, ABD'nin temerrüde düşmesinin sonuçlarının ağır olacağını yineledi.

Borç tavanının yükseltilmemesinin ülkenin kredi itibarını tehlikeye atabileceğine dikkati çeken Yellen, borçlanma tavanının gelecek planlar ile alakası olmadığını bunun tamamen geçmiş borç yükümlülükleriyle alakalı olduğunu anlattı.

Yellen, iki partinin de borç tavanının artırılması sorumluluğunu paylaştığını vurgulayarak, dolar için borç tavanının artırılmamasından daha zararlı bir şey olamayacağını vurguladı.

Ülkedeki enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yellen, enflasyonun yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşmasını beklediklerini aktardı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Erdoğan-Putin zirvesi çok kritik
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Amerika zor Rusya daha zor…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Primi 9000 güne tamamlamalısınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Çözüm var
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa borsaları düşüşle kapandı