Fed Başkanı Powell’dan 'koronavirüs' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı. Koronavirüsün ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA