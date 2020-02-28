Ekonomi Fed Başkanı Powell’dan "koronavirüs" açıklaması

Fed Başkanı Powell’dan "koronavirüs" açıklaması

Ekonomi

Fed Başkanı Powell’dan 'koronavirüs' açıklaması

Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

28 Şubat 2020, Cuma 22:57 Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı. Koronavirüsün ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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