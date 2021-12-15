ABD Merkez Bankası (FED) kritik önem taşıyan faiz kararı toplantısına 14 Aralık tarihi itibariyle başladı. Kasım ayında yapılan toplantıda analistlerin de beklentileri doğrultusunda politika faizi sabit bırakılmıştı. Şimdi gözler 2021 yılının son toplantısının ardından çıkacak FED faiz kararına çevrildi…

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı 14-15 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca devam ediyor. 15 Aralık öğlen saatleri itibariyle henüz toplantı sona ermedi haliyle de merakla beklenen faiz kararı açıklanmadı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen FED toplantısının 15 Aralık Çarşamba tarihinde gün boyu sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte faiz kararının Türkiye saati ile saat 21.00’de açıklanacağı tahmin ediliyor.

FED KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Aynı zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından enflasyon oranlarında görülen yükseliş piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Analistler de FED'in temmuz ayından sonra ilk defa faiz artırımına gidebileceği yönünde görüş bildiriyor. Bununla birlikte, FED'in pandemi döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğine dikkat çekiyor.