ABD Merkez Bankası FED toplantısı hangi tarihte? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?
FED faiz kararı, küresel çapta ekonomi piyasasına yön veren faktörler arasında yer alıyor, bu nedenle de özellikle döviz kurunu yakından takip edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurunda yaşanan hareketlilikle birlikte, ‘FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?’ve ‘ABD Merkez Bankası FED toplantısı hangi tarihte?’ aramaları da yoğunlaştı…
23 Aralık 2021, Perşembe 15:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında, döviz kurundaki hareketliliğin önüne geçilmesi amacıyla kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatının haberini vermişti. 20 Aralık Pazartesi akşamı itibariyle de döviz kurunda sert bir düşüş yaşanmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından da dünya genelinde döviz piyasasına etkisi bulunan ABD Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihleri merak edilmeye başlandı…
ABD MERKEZ BANKASI FED TOPLANTISI HANGİ TARİHTE?
ABD Merkez Bankası FED toplantısı yılda 8 defa gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre önümüzde ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.
FED FAİZ KARARI OCAK AYINDA NE OLUR?
FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.
ABD Merkez Bankası (FED), son olarak enflasyon tahminlerini yükseltti ve 2022'de 3 faiz artışı öngördü.
ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ
- 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)