Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında, döviz kurundaki hareketliliğin önüne geçilmesi amacıyla kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatının haberini vermişti. 20 Aralık Pazartesi akşamı itibariyle de döviz kurunda sert bir düşüş yaşanmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından da dünya genelinde döviz piyasasına etkisi bulunan ABD Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihleri merak edilmeye başlandı…

ABD MERKEZ BANKASI FED TOPLANTISI HANGİ TARİHTE?

ABD Merkez Bankası FED toplantısı yılda 8 defa gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre önümüzde ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI OCAK AYINDA NE OLUR?

FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

ABD Merkez Bankası (FED), son olarak enflasyon tahminlerini yükseltti ve 2022'de 3 faiz artışı öngördü.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ