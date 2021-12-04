FED faiz kararı, sadece ABD’de değil dünya genelinde de yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde dolarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından politika faizinde indirime mi gidileceği yoksa yine sabit mi kalacağı ya da analistlerin tahminleri yönünde faiz artırımına mı gidileceği heyecanla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? FED Aralık 2021 toplantısı ayın kaçında? İşte yanıtı…

FED ARALIK 2021 TOPLANTISI AYIN KAÇINDA?

ABD Merkez Bankası FED’in Aralık 2021 toplantısı 15-15 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

İki gün süren toplantının ardından FED faiz kararının toplantının son günü olan 15 Aralık akşamı açıklanması bekleniyor.

SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), Kasım ayına ilişkin faiz kararında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını belirtti.

FED tarafından yapılan değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;

* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.

* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.

* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.

* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.

* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.

* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.

* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.