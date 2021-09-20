Dünya ekonomisine yön veren FED faiz kararları, ekonomi gündemi ile ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayı FED toplantısında, geçtiğimiz ay da vurgusu yapılan varlık alımlarının azaltılması konusunun ele alınması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararları için meraklı bekleyiş devam ediyor. FED faiz kararları, ABD Merkez Bankası tarafından yapılan toplantının ardından açıklanıyor. Tüm piyasaların nefeslerini tutup izleyeceği toplantı (FED faiz kararları toplantısı) 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Faiz kararlarının ise toplantının sona ermesinin ardından 22 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTILARI NE ZAMAN?

21-22 Eylül’de gerçekleşecek toplantının ardından sonraki FED faiz toplantıları 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Alınan kararlar da yine toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.