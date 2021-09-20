Ekonomi FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Ekonomi

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayında FED toplantısı gerçekleşmemiş, onun yerine dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları Jackson Hole toplantısında buluşmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşmada ise varlık alımlarının azaltılması konusuna netlik kazandırılmıştı. Şimdi gözler, Eylül ayı FED faiz kararı toplantısına çevrildi…

20 Eylül 2021, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Dünya ekonomisine yön veren FED faiz kararları, ekonomi gündemi ile ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayı FED toplantısında, geçtiğimiz ay da vurgusu yapılan varlık alımlarının azaltılması konusunun ele alınması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararları için meraklı bekleyiş devam ediyor. FED faiz kararları, ABD Merkez Bankası tarafından yapılan toplantının ardından açıklanıyor. Tüm piyasaların nefeslerini tutup izleyeceği toplantı (FED faiz kararları toplantısı) 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Faiz kararlarının ise toplantının sona ermesinin ardından 22 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTILARI NE ZAMAN?

21-22 Eylül’de gerçekleşecek toplantının ardından sonraki FED faiz toplantıları 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Alınan kararlar da yine toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

 

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