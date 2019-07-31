FED faiz kararını açıkladı

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar gün içerisinde 4 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Dolar fiyatları bugün en düşük 5.51 seviyelerini gördü.

11 YIL SONRA İLK KEZ

10 Temmuz’da Washington’da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi’nde konuşan Fed Başkanı Powell’ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi ‘faiz indirimi’ olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.