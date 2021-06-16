FED faiz toplantısında çıkacak kararlar altın piyasasından döviz piyasasına hemen her alandaki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son haftalarda düşüş yaşayan altının FED faiz kararlarının açıklanmasına kısa süre kala yukarı yönlü hareketi, toplantının önemini bir kat daha artırıyor…

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN BUGÜN MÜ?

FED toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle başlaması bekleniyor. 17 Haziran Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çarşamba günü yapılacak toplantının ardından FED faiz kararının 21.30 gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK? FAİZLER ARTACAK MI SABİT Mİ KALACAK?

Analistler, FED'in politika faizini %0,00 ile %0,25 arasında sabit tutacağını ve varlık alımında değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak diğer yandan toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda konuya ilişkin ipuçları bekleniyor.

Diğer yandan FED'in beklentilerin tersine faizi artırması halinde doların değer kazanması sebebiyle ons altının düşme ihtimalinin olduğu konuşuluyor.

Uzmanlar, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri çoğalttığının altını çizerek FED'in para politikasının geleceğine dair yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığına dikkat çekti.