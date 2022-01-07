ABD Merkez Bankası FED’in toplantıları sadece ülke içinde değil tüm dünya tarafından da merakla takip ediliyor. Aralık ayında gerçekleşen son toplantıda para politikası faizlerinin yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutulması kararı alınmıştı. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman, erken yapılır mı? İşte ayrıntılar…

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 yılının ile FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Alınacak faiz kararlarının ise 26 Ocak’ta toplantıların sona ermesinin ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Bununla birlikte yılda 8 defa gerçekleşecek FED faiz toplantılarının tarihleri de şu şekilde;

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini gösterdi.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.