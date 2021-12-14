FED toplantısı ve alınacak faiz kararı dünya genelinde ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin faiz artırımına neden olacağı yönünde tahminler bulunurken, eğer beklenen artış gerçekleşirse temmuz ayından bu yana ilk faiz artışı yaşanacak. Peki, FED toplantısı ne zaman ve saat kaçta? FED faizi artıracak mı? İşte, toplantı sonrası beklenenler

FED TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2021 yılında son kez gerçekleşecek ABD Merkez Bankası FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararının ise 15 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZİ ARTIRACAK MI?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından enflasyon oranlarında görülen yükseliş piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Analistler de FED'in temmuz ayından sonra ilk defa faiz artırımına gidebileceği yönünde görüş bildiriyor. Bununla birlikte, FED'in pandemi döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğine dikkat çekiyor.

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Kasım ayında ABD Merkez Bankası FED, beklentilere uygun olarak politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aynı zamanda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıkladı.