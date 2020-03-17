FED faizi sıfırladı piyasaya yetmedi

Son olarak dün koronavirüs ve petrol savaşının tetiklediği ekonomideki durgunluk emareleri piyasalarda sert satışları getirince Amerika Merkez Bankası Fed, mart ayı içinde ikinci kez olağanüstü faiz indirime gitti ve faizi 2008 krizinden sonra ilk kez sıfırladı. Banka ayrıca 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye başladı. Bunun 500 milyar dolarlık kısmı Hazine, 200 milyar dolarlık kısmı mortgage tahvili olacak. Piyasaları dolara boğacak 700 milyar dolar tek seferde yapılacak en büyük parasal genişleme olarak tarihe geçecek. Fed, önceki olağanüstü faiz indirimini 4 Mart’ta yapmıştı. Karar piyasaları sakinleştirmeye yetmedi.

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Asya ve Avrupa borsalarındaki kayıplar derinleşti. Avrupa’da günlük yüzde 10’ları aşan kayıplar dikkat çekti. ABD borsaları da açılışta yüzde 10 civarı düşünce geçici olarak işleme kapatıldı. Borsa İstanbul aynı gün yüzde 7.8 seviyesinde düşerek 88 bine geriledi. Brent petrol yüzde 10 düşüşle 30 dolara indi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında kan kaybetti. Dolar/TL 6.41, Euro da 7.15’i gördü. Altın çakıldı, gramı 299 lirayı gördü. Sonra 306’ya çıktı.

IMF’den 1 trilyon dolarlık virüs yardım paketi

Tüm finans kurumları koronavirüsün yarattığı tahribatı en aza indirmek için kesenin ağzını açtı. Uluslararası Para Fonu (IMF), üye ülkelere kullandırmak amacıyla 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı. Almanya ise koronavirüs salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı. Bu kapsamda 614 milyar dolarlık kredi musluğunu açtı.





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