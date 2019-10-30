Fed kritik faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların odaklandığı faiz kararı resmen açıklandı. Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu.

Fed açıklamadaki ifadelerini değiştirdi, gelecek verileri izlemeye devam edeceği ifadesini tekrarladı.

Fed faiz indirimini, Çin ile ticaret savaşından ve global büyümedeki yavaşlamadan korumak amacıyla yaptığını belirtti.

Faiz indirimi kararına Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Kansas City Fed Başkanı Esther George muhalefet etti. Her iki üye de ekonominin faiz indirimlerine son vermek için yeterince güçlü olduğunu öne sürdüler.

İşte Fed'in açıklamalarından satır başları:

-İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini tekrarladı.

-Hane halkı harcamalarının güçlü şekilde artmaya devam ettiğini vurguladı.

-İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor.

-Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor.

-Fed 2020 2. çeyreğine kadar abd hazine bonosu alma planını yineledi.

-Fed ABD devlet tahvili alımlarını en erken 2020 ikinci çeyrekte sonlandıracak.

Powell şunları söyledi:

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz indiriminin devam eden risklere karşı sigorta olduğunu söyledi.

-Maksimum istihdam ve fiyat istikararı görevlerimiz çerçevesinde faizleri indirdik.

-Bugünkü faiz indirimi devam eden risklere karşı sigorta.

-Para politikasının iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz.

-Fed, ekonominin ılımlı bir hızla büyümeye devam etmesini bekliyor.

-İşletme yatırımları, ihracat ve imalat zayıf.

-Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru gideceği beklentimizi devam ettiriyoruz.

-Faiz patikası konusunda görüşler ciddi şekilde değişti.

-Para politikasının cari duruşunu uygun görüyoruz.

-Fed'in politika ayarlamaları ekonomi için ciddi destek sağlamaya devam edecek.

-Global büyümede ve ticarette zayıflıklar ABD ekonomisi için devam eden riskler.

-Hazine kağıdı alımları büyük ölçekli varlık alımı ile karıştırılmamalı.

-Rezervleri artırmak uzun vadeli menkul kıymet arz ve talebini etkilememeli.