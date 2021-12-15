Ekonomi FED toplantısı bitti mi? ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı mı? Aralık 2021 FED faizi düştü mü, yükseldi mi?
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FED toplantısı bitti mi? ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı mı? Aralık 2021 FED faizi düştü mü, yükseldi mi?

Ekonomi

FED toplantısı bitti mi? ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı mı? Aralık 2021 FED faizi düştü mü, yükseldi mi?

FED toplantısı 14 Aralık Salı günü başlamıştı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell başkanlığında gerçekleşen toplantının iki gün süreceği belirtilirken, küresel piyasalar dikkatlerini toplantı sonucuna çevirmiş durumda. Peki, Aralık 2021 FED faizi düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar…

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:27 Son Güncelleme:
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14-15 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen ABD Merkez Bankası FED faiz kararı hem döviz hem de altın piyasasında etkili olurken, toplantının ikinci günü nefesler tutuldu. Geçtiğimiz ay FED faiz kararını beklentiler doğrultusunda vermiş ve sabit bırakmıştı. Peki, Aralık 2021 FED faizi düştü mü, yükseldi mi?

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı henüz açıklanmadı. Jerome Powell başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor.

FED’in faiz kararını açıklamasının ardından haberimizde ayrıntıları bulabilirsiniz.

FED KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Aynı zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından enflasyon oranlarında görülen yükseliş piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Analistler de FED'in temmuz ayından sonra ilk defa faiz artırımına gidebileceği yönünde görüş bildiriyor. Bununla birlikte, FED'in pandemi döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğine dikkat çekiyor.

 

 

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