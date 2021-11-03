Amerika Merkez Bankası (FED) toplantısında faizlerin artıp artmayacağına yönelik merak bugün son bulacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklanan faiz kararı, dolar kurundan, küresel ticarete kadar pek çok konuda etkili oluyor. Hal böyle olunca da ‘FED toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta?’ ‘FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?’ aramaları da sıklaşıyor…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Amerika Merkez Bankası (FED) toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dün başlayan toplantı uğun de devam ediyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararının toplantının sona ermesinden sonra Türkiye saatine göre akşam 20.00 sularında açıklanacağı tahmin ediliyor.

FED BAŞKANI POWELL: VARLIK ALIMLARIMIZI AZALTMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çekti ve "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." dedi.

Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.

Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.